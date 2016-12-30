Пинчук свой статьей в WSJ "хотел понравиться" администрации Трампа, считают в "Батькивщине"

Статья украинского бизнесмена Виктора Пинчука, опубликованная в газете The Wall Street Journal, написана с целью привлечь внимание представителей новой администрации Белого дома, однако не будет иметь влияние на ее позицию по Украине, убеждены во фракции Верховной Рады Украины "Батькивщина".

"То, что господин Пинчук этой статьей хотел понравиться новой администрации Трампа, - это факт. В связи с этим такая статья вышла. Безусловно, статья не может трактоваться как официальная позиция Украины", - сказал в пятницу народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий также уточнил: "Эта статья направлена не на американского читателя, а исключительно на тех, кто представляет администрацию Белого дома. Именно для них этот месседж был послан, что якобы украинский бизнес готов к компромиссам".

При этом И.Крулько выразил убеждение, что публикация не будет иметь никакого влияния на позицию новой администрации США по ситуации в Украине.

Вместе с тем, нардеп раскритиковал озвученные В.Пинчуком предложения.

"Отказ Украины от европейской и евроатлантической интеграции никаким образом не меняет планы Кремля", - сказал он, выразив мнение, что любые проявления доброй воли, или односторонние уступки со стороны Украины расцениваются Кремлем как проявление слабости и сигнал к усилению давления и расширению своих требований.

"Все проблемы Украины начались тогда, когда она начала менять свой внешнеполитический приоритет", - добавил парламентарий.

По словам И.Крулько, фракция "Батькивщина" считает, что проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей невозможно до восстановления Украиной контроля над госграницей, нельзя забывать вопрос оккупации Россией Крыма. Также Украина не может идти на уступки в вопросах санкций против РФ.

"Мы не должны показывать, что готовы идти на компромиссы, потому что это будет использовано против Украины, потому что за счет слабых всегда рассчитываются сильные…Я критически оцениваю статью Пинчука. Считаю ее несвоевременной", - подытожил парламентарий.

Как сообщалось, в статье для The Wall Street Journal В.Пинчук предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

Среди озвученных им инициатив, в частности, временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказаться от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Также он настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен.

Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с России.