МИД вновь заявляет нелегитимности выборов в Госдуму РФ в Крыму по итогам отчета миссии БДИПЧ ОБСЕ

В связи с обнародованием окончательного отчета миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в РФ 18 сентября 2016 года Министерство иностранных дел Украины в очередной раз привлекает внимание к нелегитимности выборов, проведенных на территории оккупированных РФ Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства, эти выборы грубо нарушают украинское законодательство и международное право. "В полном соответствии с основополагающими принципами ОБСЕ БДИПЧ не проводило избирательного наблюдения на временно оккупированном Россией Крымском полуострове… Призываем БДИПЧ ОБСЕ и в дальнейшем придерживаться последовательности и преданности международному праву и уважению к принципам суверенитета и территориальной целостности государств ОБСЕ", - говорится в комментарии МИД Украины.

"Выводы ОБСЕ/БДИПЧ доказывают, что выполнение Россией своих демократических обязательств находится под угрозой, избирательная среда испытала негативное влияние из-за использования административного ресурса, ограничения основополагающих свобод и политических прав, жесткий контроль над СМИ и усиление притеснений гражданского общества", - отмечается в сообщении.

В МИД также напоминают, что из-за нелегитимности проведения российских парламентских выборов в оккупированном Крыму Верховная Рада "правомерно и обоснованно поставила под сомнение легитимность полномочий всей Государственной Думы Федеральных Собраний РФ седьмого созыва". При этом Украина и ее иностранные партнеры осудили организацию оккупационной властью незаконного голосования в Крыму и пополнили санкционные списки его участниками.