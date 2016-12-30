Чубаров: Предложение Пинчука – это приглашение к капитуляции

Украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук своими предложениями, изложенными в газете The Wall Street Journal, приглашает украинцев к капитуляции и убийству собственного будущего, убежден народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"То, что Виктор Пинчук застенчиво называет "болезненным компромиссом", в действительности является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожительной, поскольку Пинчук не может не понимать, что следом за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство", - написал Р.Чубаров на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он отметил, что В.Пинчук предлагает "нам своими руками" сделать то, что "не удалось врагам добиться за век - уничтожить украинское национальное достоинство и убить в нем веру в свою державоспособность".

Как сообщалось, в статье для The Wall Street Journal В.Пинчук предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

Среди озвученных им инициатив, в частности, временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказаться от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Также он настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен. Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с РФ.