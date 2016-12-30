Политика

14:54 30.12.2016

Порошенко договорился с премьером Грузии об интенсификации сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили обсудил состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности, стороны договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, П.Порошенко и Г.Квирикашвили "подчеркнули неотложность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубление экономического измерения кооперации".

Стороны также договорились о проведении весной в 2017 году очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Собеседники также договорились в ближайшее время продолжить диалог на международных площадках.

Г.Квирикашвили пригласил П.Порошенко осуществить визит в Грузию в удобное время.

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