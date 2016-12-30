Пинчук своей статьей пытается угодить Кремлю и засветиться перед администрацией Трампа, считает Гопко

В своей статье в газете The Wall Street Journal украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук пытается продемонстрировать, что бизнес выступает за перезагрузку отношений США с РФ ценой сдачи национальных интересов Украины, считает глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"Наверное, настоящей статьей пытается и Кремлю угодить, и перед новой администрацией Трампа (новоизбранный президент США Дональд Трамп – ИФ) засветиться. Озвученные им сейчас идеи делают потенциальное налаживание Трампом отношений с Москвой абсолютно комфортными: Пинчук хочет показать, что бизнес - за перезагрузку отношений США из РФ. Даже ценой сдачи национальных интересов Украины", - написала А.Гопко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам В.Пинчук в своей статье пишет "о том, как выполнить Минск-2 в варианте Москвы".

В связи с этим глава комитета подчеркивает, что "нельзя путать эгоистичную защиту интересов олигархов с внешнеполитическим прагматизмом Украины". "Наша позиция на внешнеполитическом фронте должна быть настолько твердой, непреклонной и слышной, чтобы отдельные голоса олигархов не имели шансов "перепеть" официальный хор. Принципиальная позиция и возвращение олигархов в единое со всеми украинцами правовое поле - это то, что не смог сделать Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко – ИФ), когда обещал бандитам тюрьмы", - написала она.

При этом А.Гопко подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада не сумели "справиться оперативно вовремя" с крупнейшими украинскими олигархами: Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Дмитрием Фирташем.

А.Гопко призвала "еврооптимистичную молодежь" не ехать на "украинский завтрак" В.Пинчука в швейцарском Давосе.