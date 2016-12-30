Ельченко призвал генсека ООН усилить давление на РФ

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призывает генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к усилению давления на РФ со стороны стран-членов ООН в связи с репрессиями российской стороны против граждан Украины.

"В.Ельченко в письме Генсеку ООН: Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства-члены ООН усилить давление на агрессора", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге постоянного представительства Украины в ООН в соцсети Twitter в пятницу.

Как отмечается в скан-копии письма, приложенному к сообщению, обращение В.Ельченко базируется на соответствующем заявлении МИД Украины, сделанном в четверг. "Имею честь приложить заявление Министерства иностранных дел Украины в связи с репрессиями против граждан Украины со стороны Российской Федерации. Был бы признателен Вам за содействие в представлении этого письма как документа Генеральной Ассамблеи как пп. (с) п.68 ее 71й сессии и Совета Безопансости", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось, МИД Украины обратился с призывом к государствам-членам ООН предпринять дальнейшие шаги по усилению давления на РФ в связи с нарушением этой страной ключевых положений ряда деклараций и конвенций в сфере обеспечения прав человека, в том числе продолжением незаконных задержаний, пыток и репрессий в отношении граждан Украины.

В частности, подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве, Россия продолжает практику применения пыток и жестокого обращения, незаконных задержаний, обысков, арестов и репрессий в отношении граждан Украины. "Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных. Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, запрещенных методов дознания, пыток, методов психологического давления", - говорится в обнародованном документе.

В последнее время, информируют в МИД, особое обострение приобрела ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим путем были вовлечены в незаконные схемы по распространению наркотических веществ на территории РФ. "Только в этом году в России за совершение преступлений в сфере наркооборота была осуждена почти тысяча наших соотечественников, уголовные дела большинства из которых основаны на сфабрикованных материалах", - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что РФ продолжает игнорировать взятые на себя в рамках Минских договоренностей обязательства по обмену заложников по принципу "всех на всех". Более того, заявляют украинские дипломаты, количество удерживаемых по политическим мотивам в России украинцев не только не снизилось, а наоборот возросло и ныне составляет не менее 17 человек. Также не менее 27 граждан Украины незаконно удерживаются или преследуются в оккупированном Крыму.

МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.