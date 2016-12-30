Парламентский комитет в Турции одобрил поправки к конституции о расширении полномочий президента
Профильный комитет парламента Турции одобрил законопроект об изменении конституции, предусматривающий расширение полномочий президента, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента.
Поправки предусматривают переход к президентской форме правления в Турции и упразднение поста премьер-министра, а также увеличение числа депутатских мандатов и снижение возрастного лимита для парламентариев.
Как ожидается, референдум об изменении конституции в Турции пройдет в апреле будущего года.