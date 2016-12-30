Политика

10:33 30.12.2016

Парламентский комитет в Турции одобрил поправки к конституции о расширении полномочий президента

Профильный комитет парламента Турции одобрил законопроект об изменении конституции, предусматривающий расширение полномочий президента, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента.

Поправки предусматривают переход к президентской форме правления в Турции и упразднение поста премьер-министра, а также увеличение числа депутатских мандатов и снижение возрастного лимита для парламентариев.

Как ожидается, референдум об изменении конституции в Турции пройдет в апреле будущего года.

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