Политика

10:32 30.12.2016

МИД планирует завершить до 2018 г. создание системы "электронного консула" и программы "Друг"

Министерство иностранных дел Украины намерено завершить создание объединенной базы по вопросам совершения и регистрации консульских действий и сборов "Е-consul" и добровольной регистрации граждан, которые планируют поездку за границу в IV квартале 2017 года.

Согласно проекту Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, единая база данных будет создана на сервере МИДа. Целью создания системы "электронного консула" является упрощение системы отчетности заграничных дипломатических учреждений о совершенных консульских действиях и повышение эффективности системы контроля со стороны МИД за работой диппредставительств на консульском направлении. МИД намерен внедрить систему регулирования потоков посетителей в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Система будет предусматривать возможность регистрации посетителей, которые обращаются для совершения консульских действий в зарубежные дипломатические учреждения Украины, через Интернет, уменьшение времени для подачи документов.

Также в IV квартале 2017 года планируется создать программу "ДРУГ": добровольной регистрации украинских граждан, планирующих путешествия за границу, с целью повышения уровня осведомленности граждан Украины о чрезвычайных ситуациях за рубежом и получения ими консульской помощи в оперативном порядке.

ВАЖНОЕ

Ельченко призвал генсека ООН усилить давление на РФ

Парламентский комитет в Турции одобрил поправки к конституции о расширении полномочий президента

Кабмин разрешил открывать огонь по нарушителям воздушной границы Украины в мирное время

Парубий заявляет о существования плана дестабилизации работы Рады

Достижения года находятся в политической плоскости, а недостатки – в социально-экономической сфере, считает Сыроид

ПОСЛЕДНЕЕ

Трампу будет не о чем говорить с Порошенко, считает Сергей Тарута

Изменения в системе исполнительного производства были одними из важнейших в сфере правосудия в 2016г – мнение

В "Батькивщине" обеспокоены наступлением власти на свободу слова в Украине

Глава профильного комитета Рады просит Нацсовет по телерадиовещанию разъяснить ситуацию с лицензией "1+1"

"Батькивщина" оспорила в КС все решения НКРЭКУ, в т.ч. по тарифам

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Porsche
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА