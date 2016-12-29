Достижения года находятся в политической плоскости, а недостатки – в социально-экономической сфере, считает Сыроид

Основное достижение уходящего года – относительная политическая стабильность в стране, однако финансовое состояние украинцев и отсутствие четкого плана исполнительных властей в этом направлении на будущий год внушают опасения и относятся к негативным итогам уходящего года, считает вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

"Я думаю, что для Украины при нынешних обстоятельствах каждый день, который мы проживаем в политической стабильности и даже в относительном мире – это большой успех", - сказала О.Сыроид в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По мнению вице-спикера, то, что не были внесены изменения в Конституцию Украине и не был проголосован закон о проведении местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – "это невероятная победа и это увеличивает шансы на успех".

Вице-спикер Верховной Рады также отнесла к успехам уходящего года формирование правительства без проведения внеочередных парламентских выборов, несмотря на все пессимистичные прогнозы, и введение электронного декларирования доходов и имущества чиновников, "которое перенесло нас абсолютно в другую эпоху нашей жизни".

Основным негативом завершающегося года О.Сыроид назвала обеднение украинцев и несостоятельность исполнительной власти решить данный вопрос.

"Что печального? Огорчает бедность людей. И печально то, что это правительство пока что не в состоянии найти комплексные ответы на эти вызовы бедности, потому что эти ответы,, решения – непростые и долгосрочные", - сказала народный депутат.

Говоря о своих ожиданиях от действий исполнительной власти Украины в наступающем 2017г, О.Сыроид отметила, что ответить на вопрос, какой станет Украина в будущем, должен был принятый в конце декабря государственный бюджет Украины на следующий год.

"Бюджет 2017 года на самом деле должен был быть видением того, какой Украина будет в 2017 году, а у нас бюджет 2017 года – это банальное сведение дебета с кредитом, то есть просто балансирование доходов и расходов для обеспечения чьих-то частных хотелок. Там нет видения, и это то, что меня огорчает", - сказала парламентарий.

По словам вице-спикера парламента, в 2017 году необходимо приложить максимум усилий для укрепления безопасности Украины. "Я думаю, что в следующем году надо очень много усилий приложить для укрепления украинской безопасности. Нам это будет делать очень непросто, а может даже сложнее (чем ранее – ИФ), потому что мир пребывает в состоянии жесткой турбулентности и фактически уже нет системы коллективной безопасности. И у нас нет союзников. Мы имеем пока что партнеров, слава Богу. Потому что союзники есть у сильных, а у слабых есть только опекуны", - пояснила свою позицию парламентарий.

По мнению О.Сыроид, усилить безопасность, в том числе поможет прозрачный расход средств на безопасность и оборону. "Для того, чтобы усилить безопасность, мы должны обеспечить прозрачное расходование средств на безопасность и оборону, потому что безопасности не будет, если оборонный бюджет будет разворовываться так, как он разворовывается сегодня. Это означает совсем другой подход к оборонному бюджету, и мы знаем, как это делать", - сказала вице-спикер парламента.

Она также считает, что необходимо иначе подходить и к управлению природными ресурсами страны. "Мы сегодня четко понимаем, что природные богатства Украины десятилетиями работали на обогащение нескольких людей и не имели никакого отношения к обогащению государства. Нужно это все вернуть, то есть, природные ресурсы должны работать даже не на государство, а на украинский народ. Эти деньги должны идти в государственный бюджет и возвращаться людям через все социальные услуги", - отметила О.Сыроид.

К успехам 2016 года О.Сыроид относит также расширение рядов объединения "Самопомич", по спискам которого она избиралась в Верховную Раду Украины.

"Большим достижением и одновременно вызовом для нашей политической силы является тот факт, что нас становится больше… Когда мы шли на выборы в парламент, у "Самопомичи" было несколько десятков ячеек, сейчас у нас 300", - сказала О.Сыроид.

Она отметила, что с расширением рядов "Самопомичи" необходимо будет думать о качестве кадров. Она допустила, что этот процесс потребует "и самоочищения, и, возможно, радикальных решений в середине политической силы". "Но это нормальный процесс", - добавила О.Сыроид.