В "Батькивщине" обеспокоены наступлением власти на свободу слова в Украине

В партии «Батькивщина» обеспокоены наступлением на свободу слова в Украине.

«В последнее время мы становимся свидетелями безосновательных ущемлений свободы слова, видим наступление на СМИ, которые критически информируют общество о состоянии дел в стране, и попытки власти прибрать к рукам еще неподконтрольные ей медиа: препятствование деятельности студии Савика Шустера, давление власти на канал «112 Украина». Сегодня к печальному списку добавилось еще и намеренное затягивание процесса по продления лицензии телеканала «1 + 1» и попытки его рейдерского захвата», - говорится в заявлении партии, обнародованном на сайте "Батькивщина" в четверг в Киеве.

«Батькивщина» призвала действующую власть прекратить наступление на свободу слова в Украине и дать возможность журналистам честно и беспристрастно выполнять свою работу.