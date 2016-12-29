Глава профильного комитета Рады просит Нацсовет по телерадиовещанию разъяснить ситуацию с лицензией "1+1"

Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, замглавы фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1".

"Отправила запрос в Нацсовет с вопросом, когда представители канала получат лицензию на вещание", - написала В.Сюмар на своей странице в Facebook и выложила фотокопию документа.

В запросе указано, что "по информации, имеющейся в распоряжении комитета, телеканал вовремя подал все необходимые документы на переоформление и продление лицензии на аналоговое вещание".

"К документам не было замечаний со стороны Национального совета… Прошу вас предоставить информацию, почему произошла задержка с выдачей счета на оплату лицензионного сбора телеканала "1+1" за продление и переоформление лицензии на аналоговое вещание и когда Национальный совет планирует передать лицензию канала, чтобы его речь происходило в соответствии с требованиями закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в запросе.

"Любые попытки бюрократически "подвесить" возможность вещания будут восприниматься как наступление на свободу слова и попытка переделить медиа-рынок. В войнах "журналисты против бюрократов и политиков" всегда побеждают журналисты", - пишет В.Сюмар в Facebook.