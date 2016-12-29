Политика

13:18 29.12.2016

Обновленные "Основные положения внешней политики Украины" будут представлены в феврале 2017г., надеется Гопко

Руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко рассчитывает, что документ "Основные положения внешней политики Украины" будет представлен уже в феврале 2017 года.

"Впервые за 13 лет в парламенте прошли парламентские слушания "Актуальные вопросы внешней политики Украины". Мы получили много рекомендаций от экспертов, экс-министров иностранных дел, специалистов, которые лягут в основу очень важного документа, которого в Украине не было с 1993-го года – это "Основные положения внешней политики Украины". Он обновлялся в 2010 году, но это был "косметический ремонт" времен Януковича. Поэтому я очень надеюсь, что комитет по внешним делам сможет уже в феврале этот документ представить", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

А.Гопко выразила надежду, что к разработке стратегии присоединятся представители администрации президента Украины, а также представители Министерства иностранных дел Украины.

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