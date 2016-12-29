Политика

13:17 29.12.2016

"Пресс-центр судебной власти" утверждает, что Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия, сообщается на странице в Фейсбуке "пресс-центра судебной власти".

"Высший совет правосудия. Закон подписан президентом Украины", - говорится в записи, обнародованной в четверг днем.

В то же время, агентству "Интерфакс-Украина" официально не подтвердили эту информацию в администрации президента. На сайте Верховной Рады также отсутствует информация о подтверждении закона подписью главы государства.

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Андрей Парубий во вторник подписал закон о Высшем совете правосудия и направил его на подпись президенту П.Порошенко.

Ранее во вторник заместитель главы администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов спрогнозировал, что данный закон может быть подписан главой государства в ближайшее время.

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