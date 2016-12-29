Киев призывает страны-члены ООН усилить давление на РФ из-за нарушения Москвой ключевых положений деклараций и конвенций в сфере прав человека

МИД Украины обращается с призывом к государствам-членам ООН предпринять дальнейшие шаги по усилению давления на Российскую Федерацию в связи с нарушением этой страной ключевых положений ряда деклараций и конвенций в сфере обеспечения прав человека, в том числе продолжением незаконных задержаний, пыток и репрессий в отношении граждан Украины.

"Призываем государства-члены ООН предпринять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию из-за злостного нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, других основных международно-правовых документов, а также пренебрежения требованиями резолюции Генеральной ассамблеи ООН A/C.3/71/L.26 "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в четверг.

В частности, подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве, Россия продолжает практику применения пыток и жестокого обращения, незаконных задержаний, обысков, арестов и репрессий в отношении граждан Украины.

"Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных. Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, запрещенных методов дознания, пыток, методов психологического давления", - говорится в обнародованном документе.

В последнее время, информируют в МИД, особое обострение приобрела ситуация с гражданами Украины, которые мошенническим путем были вовлечены в незаконные схемы по распространению наркотических веществ на территории РФ. "Фактически последствиями реализации таких схем является привлечение и втягивание наших соотечественников в незаконную деятельность на территории РФ. Только в этом году в России за совершение преступлений в сфере наркооборота была осуждена почти тысяча наших соотечественников, уголовные дела большинства из которых основаны на сфабрикованных материалах", - говорится в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что злонамеренность действий Кремля в отношении украинцев приобрела столь непредсказуемый и угрожающий характер, что "в Украине вынуждены предостерегать соотечественников от осуществления поездок на территорию Российской Федерации и на временно оккупированные ею украинские территории".

В документе также подчеркивается, что РФ продолжает игнорировать взятые на себя в рамках Минских договоренностей обязательства по обмену заложников по принципу "всех на всех". Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает "позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства".

Более того, заявляют украинские дипломаты, количество удерживаемых по политическим мотивам в России украинцев не только не снизилось, а наоборот возросло и ныне составляет не менее 17 человек. Также не менее 27 граждан Украины незаконно удерживаются или преследуются в оккупированном Россией Крыму.

"Хотя и в Украину вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном удерживании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в обнародованном документе.

МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.