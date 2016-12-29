Политика

10:16 29.12.2016

Избранный генсек ООН надеется, что мировое сообщество выработает единую позицию по сирийскому вопросу

Избранный генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что США и Россия смогут преодолеть разногласия и положить конец войне в Сирии.

А.Гуттериш в интервью португальскому телеканалу SIC сказал, что ситуация в Сирии трансформировалась в "рак глобального масштаба", который "вызывает не только страдания у сирийского народа", но и влечет за собой "агрессивные реакции, приводящие в некоторых случаях к терактам".

По его словам, великие державы должны "решить положить конец конфликту", так как "без внешней поддержки" сирийцы сами не смогут найти выход из кризиса.

Он добавил, что готов лично "помогать и создавать механизмы диалога" между сторонами конфликта.

А.Гутерриш вступит в должность генсека ООН 1 января 2017 года, сменив на этом посту Пан Ги Муна, который в течение 10 лет возглавлял Всемирную организацию

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