Избранный генсек ООН надеется, что мировое сообщество выработает единую позицию по сирийскому вопросу

Избранный генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что США и Россия смогут преодолеть разногласия и положить конец войне в Сирии.

А.Гуттериш в интервью португальскому телеканалу SIC сказал, что ситуация в Сирии трансформировалась в "рак глобального масштаба", который "вызывает не только страдания у сирийского народа", но и влечет за собой "агрессивные реакции, приводящие в некоторых случаях к терактам".

По его словам, великие державы должны "решить положить конец конфликту", так как "без внешней поддержки" сирийцы сами не смогут найти выход из кризиса.

Он добавил, что готов лично "помогать и создавать механизмы диалога" между сторонами конфликта.

А.Гутерриш вступит в должность генсека ООН 1 января 2017 года, сменив на этом посту Пан Ги Муна, который в течение 10 лет возглавлял Всемирную организацию