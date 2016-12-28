Политика

19:41 28.12.2016

Руководителем ВГА поселка Зайцево назначен Владимир Весёлкин, сообщил Жебривский

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский назначил Владимира Весёлкина руководителем военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Зайцево.

"Сегодня подписал распоряжение о назначении Владимира Весёлкина руководителем военно-гражданской администрации поселка Зайцево, которое находится на линии разграничения", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он напомнил, что в конце ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании ВГА в Зайцево, и Донецкая военно-гражданской администрации подали на рассмотрение главе государства кандидатуру В.Весёлкина.

"До войны Владимир Весёлкин был поселковым головой Зайцево, которое на то время было административной частью Горловки… С началом войны пошел добровольцем в ВСУ", - отметил П.Жебривский.

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