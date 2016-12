Трамп назвал отношение администрации Обамы к Израилю неуважительным, призвал израильтян ждать его инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал отношение уходящей администрации Белого дома к Израилю.

"Мы не можем продолжать относиться к Израилю с таким пренебрежением и неуважением. Когда-то мы были друзьями, но сейчас - уже нет", - написал Д.Трамп в Twitter.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......