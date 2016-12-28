Трамп назвал отношение администрации Обамы к Израилю неуважительным, призвал израильтян ждать его инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал отношение уходящей администрации Белого дома к Израилю.

"Мы не можем продолжать относиться к Израилю с таким пренебрежением и неуважением. Когда-то мы были друзьями, но сейчас - уже нет", - написал Д.Трамп в Twitter.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

"В начале года была ужасающая иранская сделка, а теперь это: ООН! Крепись, Израиль, 20 января (день инаугурации Д.Трампа - ИФ) уже близко!", - добавил он.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля отказаться от строительства поселений на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил США, которые при голосовании в Совбезе воздержались, в том, что резолюция была инициирована Вашингтоном.