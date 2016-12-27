Политика

15:23 27.12.2016

В госбюджете-2017 отсутствует финансирование на проведение выборов в объединенных тергромадах - Охендовский

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский указывает на отсутствие предусмотренных в государственном бюджете необходимых средств на проведение выборов в объединенных территориальных громадах, которые могут быть назначены ЦИК в 2017 году.

"В 2017 году у нас может быть образовано 550 объединенных территориальных громад. С учетом повышения размера минимальной заработной платы до 3200 грн, комиссия обратилась с предложением по увеличению в проекте госбюджета на 2017 год расходов по соответствующей бюджетной программе на почти 359 млн грн – до почти 379 млн грн", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

При этом М.Охендовский отметил, что в принятом госбюджете для ЦИК по указанной бюджетной программе предусмотрено только 20 млн грн.

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