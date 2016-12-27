Наивысший уровень "джинсы" наблюдается в СМИ Николаева и Днепра, самый низкий – в Ужгороде и Львове

Самый высокий уровень "джинсы" в СМИ южных, центральных и западных регионов Украины наблюдается в изданиях Николаевской и Днепропетровской областей, свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного экспертами Института массовой информации (ИМИ) на предмет наличия материалов с признаками заказа.

Согласно обнародованной во вторник в пресс-релизе ИМИ информации, среди 10 исследуемых регионов Украины самый высокий уровень "джинсы" в региональных медиа зафиксирован в николаевских печатных СМИ (15% от общего количества материалов) и в днепропетровских онлайн-СМИ (7%).

Самые низкие показатели заказных материалов зафиксированы в СМИ Ужгорода и Львова – по 2% от общего количества материалов в печатных СМИ и 1% в интернет-СМИ.

По результатам мониторинга, главными заказчиками политической "джинсы" являются местные политики и всеукраинские партии "Оппозиционный блок", "Радикальная партия", "Аграрная партия", "Наш край", "УКРОП", "Видродження".

Согласно данным ИМИ, "джинса" партии "Оппозиционный блок" преобладает в южных (Одесса, Николаев, Херсон) и восточных (Харьков, Днепр, Запорожье) регионах Украины. Тогда как в западных регионах преобладают материалы с признаками заказа в пользу "Аграрной партии" и "УКРОПа".

"Радикальная партия Олега Ляшко" встречается в меньшем количестве, чем "Оппозиционный блок", однако практически во всех исследуемых регионах.

Соотношение политической и коммерческой "джинсы" как в печатных, так и в интернет-СМИ - 50 на 50% (в среднем по всем регионам за девять месяцев). Политическая "джинса" преобладает над коммерческой в газетах Запорожья - 59%, Ужгорода - 75%, Харькова - 56%, Херсона - 63% и Днепра - 55%.

В онлайн-СМИ преобладает политическая "джинса" в Николаеве - 58%, Луцке - 65%, Полтаве и Херсоне - 80%.

Согласно результатам мониторинга, из коммерческих заказчиков "джинсы" практически во всех исследуемых регионах преобладают коммерческие клиники, магазины и банковские учреждения. В Запорожье большое количество "джинсы" компании "Запорожсталь" и экстрасенсов.

В рамках исследования ИМИ анализировалось по два популярных печатных и два популярных онлайн-СМИ в десяти областях Украины – Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Полтавская, Ужгородская, Волынская и Львовская области.

Мониторинг проводился каждую вторую неделю в течение девять месяцев с апреля по декабрь 2016 года. Анализировались все материалы, вышедшие в ленте новостей интернет-изданий, и все материалы недельных выпусков газет в течение недели.