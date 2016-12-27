Политика

15:21 27.12.2016

Порошенко назначил новым главой Волновахской райадминистрации экс-заммэра Докучаевска Баранника

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего первого заместителя городского головы г.Докучаевск, бывшего первого заместителя Добропольской районной государственной администрации Александра Баранника главой Волновахской районной администрации Донецкой области.

Соответствующее распоряжение №300/2016-рп опубликовано на официальном сайте главы государства во вторник.

"Назначить Баранника Александра Леонидовича главой Волновахской районной государственной администрации Донецкой области с 26 декабря 2016 года со испытательным сроком один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в тексте распоряжения.

А.Баранник был директором школы в Докучаевске Донецкой области, затем работал первым заммэра города, но был вынужден покинуть его после оккупации боевиками в 2014 году, и переехал в Доброполье. Пройдя конкурс, был назначен на должность заместителя председателя Добропольской районной государственной администрации, а в июне 2015 года стал первым заместителем. Является членом партии "Наш край".

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