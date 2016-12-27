Савченко представила во Львове свой политпроект "Гражданская платформа "РУНА"

Народный депутат Украины Надежда Савченко провела во вторник во Львове презентацию своего политического проекта – Общественной платформы "Руна" ("Громадська платформа "Руна").

По ее словам, это не политический проект, а "естественное объединение людей, которые слышат суть, саму идею, а не лозунги и популизм". "Руна" – это движение украинского народа, активных, думающих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы. Это революция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства", - сказала Н.Савченко в ходе презентации.

Она подчеркнула, что соответствующая партия появится, "когда это будет нужно".

По мнению парламентария, в Украине государство в настоящее время стоит над обществом и это нужно изменить. "Если эту систему изменить, то мы получим правильное развитие государства, в котором каждый человек будет жить комфортно… У нас проходят Майданы, потому что это естественная борьба человека за свои права. Но после каждого Майдана нам умудряются задурить разум и повернуть все наоборот", - сказала она.

Н.Савченко рассказала, что с помощью экспертов разработаны проекты изменений политической системы в стране и ее движение будет их популяризировать, чтобы показать гражданам Украины, что именно нужно сделать для того, чтобы изменить их жизнь к лучшему. Депутат призвала всех, кто разделяет эти идеи, присоединяться к новому движению.

Как сообщалось, ранее Н.Савченко на своей странице в соцсети Facebook опубликовала плакат-презентацию нового политдвижения, на котором нарисован его логотип (красно-черный четырехлистник) и основные лозунги, формирующие аббревиатуру "РУНА": Рух украинского народа активных мыслящих украинцев, Реформы украинского народа ради смены системы, Революция украинского народа как выполнение требований Революции Достоинства. "Лидер общественной платформы – Надежда Савченко", - указывается на плакате.

13 декабря стало известно, что Н.Савченко несколько недель назад вышла из состава партии Всеукраинского объединения "Батькивщина". По информации сестры Н.Савченко Веры, заявление на выход из партии было написано 26 октября.

Позже фракция "Батькивщина" приняла решение об исключении Н.Савчнко из своего состава. Во фракции напомнили, что на парламентских выборах 2014 года партия "Батькивщина" внесла Н.Савченко в свой избирательный список ради ее освобождения из российского плена, но в настоящее время принципы и политические убеждения Н.Савченко и "Батькивщины" не совпадают. В "Батькивщине" заявили, что считают недопустимыми любые переговоры с лидерами т.н."ДНР"/"ЛНР", а Н.Савченко не координирует свои действия с фракцией и партией и заявила о своем участии в новом политическом проекте.

22 декабря Верховная Рада поддержала постановление об исключении Н.Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом она заявила о готовности перейти в делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.