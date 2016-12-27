Обновленный Верховный суд Украины для полноценной работы нуждается в совершенствовании процессуального законодательства

Для полноценной работы обновленного Верховного суда Украины необходимо принятие целого ряда изменений в процессуальном законодательстве, отмечает заместитель главы администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

"Все это (формирование Верховного суда - ИФ) завершится до конца марта (2017 года – ИФ). Что ещё необходимо нам сделать, чтобы Верховный суд заработал? - внести изменения в процессуальное законодательство", - сказал А.Филатов журналистам во вторник в Киеве.

В целом, по его словам, судебная реформа имеет три основных составляющих - институциональная, процедурная и кадровая. "Сейчас мы далеко продвинулись в институциональной составляющей. У нас есть изменения в Конституцию, у нас есть закон о судоустройстве и статусе судей, у нас есть закон о Высшем совете правосудия",- напомнил замглавы АПУ.

Как известно, в настоящее время на завершающей стадии подготовки находятся законопроекты, касающиеся внесения изменений в процессуальные кодексы.