Политика

11:01 27.12.2016

Беларусь и Украина выстроили прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.

ВАЖНОЕ

Н.Савченко анонсировала свой новый политпроект "Общественная платформа "Руна" и представит его во вторник во Львове

Трамп намерен изменить ООН

В МИД Украины надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году

Кабмин приступает к выполнению подписанного президентом госбюджета-2017 – Гройсман

Лутковская и Москалькова встречаются с тремя узниками Симферопольского СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Еврокомиссии призывает Google и Facebook к борьбе с дезинформацией

Немцы по-прежнему верят в Меркель

Киссинджер разработает для Трампа новый план отношений с РФ - газета

Климпуш-Цинцадзе рассчитывает на окончательное принятие ЕС механизма приостановки безвизового режима в январе 2017

Суд отказался вернуть мандат депутата Харьковского горсовета соратнику Медведчука

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/8368/ubojnaya-sila/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в чернигове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА