Беларусь и Украина выстроили прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.