Климпуш-Цинцадзе рассчитывает на окончательное принятие ЕС механизма приостановки безвизового режима в январе 2017

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что Европейский Союз сможет окончательно принять механизм приостановки безвизового режима в январе 2017 г.

"Мы ожидаем механизма приостановки, я так понимаю, что в январе этот механизм окончательно будет принят. Он уже полностью согласован наконец-то, весь этот триалог между всеми европейскими институциями: Европейским парламентом, Европейским Советом и Европейской комиссией - наконец они решили все юридические и бюрократические препятстсвия для согласования этого механизма и в январе он будет проголосован", - сказала она в эфире 1+1 во вторник утром.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, после принятия механизма приостановки будет принят и сам безвизовый режим для Украины и Грузии, при этом она отметила, что не берется прогнозировать когда точно это может случится, хоть и надеется, что это случится очень скоро.