Кабмин приступает к выполнению подписанного президентом госбюджета-2017 – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, во время которой глава государства подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год", заявил, что правительство переходит к выполнению важнейшего финансового документа страны на будущий год.

"Сразу после подписания закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год" правительство переходит к его выполнению. Премьер-министр отметил, что Кабинету министров еще предстоит принять ряд решений", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте украинского правительства в понедельник вечером.

В.Гройсман заявил, что разработанный правительством госбюджет на 2017 год станет бюджетом развития и роста Украины. "Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017-й, год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста", - отметил премьер.

"Фактически, мы сбалансировали бюджет таким образом, что он – в интересах людей и нашей прекрасной страны", - подчеркнул он.

Председатель правительства отметил, что в бюджете на 2017 год предусматривается рост экономики, а также реализация масштабных инфраструктурных проектов по строительству дорог, повышение минимальной заработной платы до 3,2тыс. грн, финансирование Вооруженных сил Украины.

Также запланированы мероприятия для обеспечения лекарствами украинских граждан, в частности, через механизм реимбурсации на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что позволит "создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели".

Кроме того, в бюджете на 2017 год сохранена и развита децентрализация в том числе по повышению ответственности местной власти. "Ресурсы есть и для развития, и модернизации и всего остального. Сегодня на местах средства есть. Там, где кому будет трудно, мы поддержим, поможем и никому не дадим каким образом потерять темп", - отметил В.Гройсман.

Премьер-министр приветствовал подписание президентом закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год". По его словам, это завершило большую работу, которую правительство провело в течение 3,5 месяцев по публичному обсуждению проекта бюджета совместно с экспертной средой, комитетами и фракциями Верховной Рады Украины, на заседаниях Национального совета реформ при президенте Украины.

Он также подчеркнул, что принятие бюджетообразующего закона об изменениях в налоговой системе будет способствовать улучшению бизнес-климата в стране.

Как сообщалось, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год. Он также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".