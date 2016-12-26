Делегация Миграционной службы Украины обсудила с турецкими коллегами возможности увеличения турпотока

Двусторонние консультации по упрощению режима поездок граждан Украины в Турцию состоялись 23 декабря 2016 в Анкаре (Турецкая Республика), сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в понедельник.

"Участие в обсуждении принял председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Целью консультаций стал поиск возможностей увеличения туристического потока, что приведет к углублению двустороннего украинско-турецкого сотрудничества", - говорится в обнародованной информации.

В ходе консультаций руководитель ГМС представил украинский опыт по внедрению биометрических документов и возможности их использования для поездок граждан Украины в Турцию.

"Турецкая сторона ознакомила с собственными техническими наработками, законодательными особенностями, приобретенным опытом в сфере внедрения биометрических документов и возможностями упрощения режима поездок для граждан Украины на свою территорию", - информируют в пресс-службе украинской Миграционной службы.

М.Соколюк в ходе встречи с послом Украины в Турции Андреем Сибигой обсудил актуальные вопросы миграционной политики Украины, перспективы развития двусторонних отношений в миграционной сфере между Украиной и Турцией. В частности, он ознакомился с процессом оформления биометрических документов гражданам Украины в посольстве.