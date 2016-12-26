Отношения с Израилем улучшатся, если МИД Украины не будет вести себя, как "слон в посудной лавке"

Отношения между Украиной и Израилем нормализуются, если Министерство иностранных дел Украины будет придерживаться сдержанной позиции, считает украинский парламентарий, первый замруководителя группы по межпарламентским связям с Израилем Борислав Береза.

"На сегодняшний день напряженность в отношениях есть. Если МИД не будет вмешиваться, то в ближайшее время мы сможем нивелировать и попытаться восстановить отношения, если не до того уровня, что был еще буквально неделю назад, то, по крайней мере, до уровня доброжелательных отношений", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В ответ на замечание, что МИД Украины вызвало посла Израиля в Киеве, народный депутат пояснил: "Если МИД вмешается и будет по-прежнему, как слон в посудной лавке, творить чудеса, то у нас будут такие же отношения, как и с остальными странами, где МИД пытался заниматься тем, что он не умеет. Например, в Голландии, где он не смог добиться позитивного результата. Или в отношениях с Китаем".

По мнению Б.Березы, украинскому внешнеполитическому ведомству стоит сосредоточится на стратегическом планировании.

"Потому что дипломатия, она не терпит эмоций, а требует прагматичного подхода", - добавил политик.