Обама считает, что победил бы на выборах в этом году, если бы мог баллотироваться

Президент США Барак Обама уверен, что выиграл бы президентскую гонку в этом году, если бы имел возможность избираться на третий срок, сообщает в понедельник Си-Эн-Эн.

"Я уверен, что, если бы я участвовал в выборах, то я смог бы мобилизовать большинство американского народа", - сказал Б.Обама в интервью программе "The Axe Files", которую телеканал выпускает совместно с Чикагским университетом.

Президент считает, что американцы все еще верят в его "идеологию прогрессивных изменений", и что это могло бы сплотить электорат.

Вместе с тем, комментируя проигрыш кандидата от демократов Хиллари Клинтон, Б.Обама отметил, что она "вела блестящую кампанию в действительно тяжелых условиях". В частности, по мнению президента, с Х.Клинтон "плохо обошлись СМИ".

