Политика

14:29 24.12.2016

Бюджет США на 2017 г. по обороне включает $350 млн помощи Украине в секторе безопасности

Президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, которым помощь Украине в сфере безопасности увеличен до $350 млн.

"Смета помощи на безопасность Украины в бюджетном году-2017 увеличена, по сравнению с $300 млн, заложенными в аналогичном документе на 2016 г.", - говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в "Фейсбуке".

Документом предусмотрено выделить средства для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальных оборонных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен за счет включения средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Как сообщалось, подписанный президентом США законопроект по оборонной политике предусматривает ограничения военного сотрудничества с Россией. Законом на 2017 год оборонному ведомству выделяется бюджет в размере $611 млрд. Из них $3,4 млрд будет направлено на "сдерживание России".

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