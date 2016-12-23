Политика

12:47 23.12.2016

Тимошенко и "Батькивщина" лидируют в электоральных симпатиях украинцев – опрос "Рейтинга"

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко на выборах президента Украины готовы проголосовать 17,7% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко – 13,5%, а замыкает тройку лидеров сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко с 10,4%, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, которые презентовал в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" ее руководитель Алексей Антипович, 8,8% опрошенных украинцев готовы отдать свой голос за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 8,4% - за лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового, 8,1% - за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 7,3% - за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича.

4,9% респондентов готовы поддержать лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока, 3,5% - за лидера движения "ДИЯ" Дмитрия Яроша, 1,8% - за народного депутата Надежду Савченко, 0,9% - за лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого. При этом 14,7% поддерживают других кандидатов.

При этом на парламентских выборах 16% украинцев намерены голосовать за "Батькивщину", 11,8% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 11,7% - за "Оппозиционный блок", 8,6% - за "Самопомич", 8,5% - за Радикальную партию, 6,7% - за "Гражданскую позицию", а по 5,9% респондентов поддержали бы партии "За життя" и "Свободу".

Не преодолевают 5%-ный барьер "Укроп" (2,7%), "Рух новых сил" (2,5%), "Державницька инициатива Яроша" (1,8%), "Народный фронт" (1,6%), Аграрная партия Украины (1,5%), "Народный контроль" (1,5%), "Партия Надежды Савченко" (1,4%), "Видродження" (1,2%), "Сильная Украина" (1,2%), "Наш край" (1,1%), еще ряд партий имеют поддержку ниже 1%.

Опрос был проведен 8-18 декабря 2016 года. Было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

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