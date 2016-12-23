Европейский Совет на уровне министров утвердит механизм приостановления безвиза с Украиной в ближайшие недели

Европейский Совет на уровне министров утвердит механизм приостановления безвизового режима с Украиной в ближайшие несколько недель, прогнозирует председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок.

"Вопрос наличия такого механизма не уникален для Украины, такой механизм у нас есть с каждой страной, с которой у нас есть визовые отношения. Подчеркну, ничего особенного там нет – этот вопрос сейчас в процессе решения. Европейский парламент принял решение о механизме приостановления безвизового режима, и это также произойдет (будет принято решение - ИФ) в Европейском Совете на уровне министров в ближайшие несколько недель", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Э.Брок отметил, что не драматизирует ситуацию в вопросе предоставления Украине безвиза: "Иногда Европейский парламент медленно принимает решения, но иногда, я такое слышал, и украинские политики замедляют процесс. Это общая проблема".

Полный текст интервью будет обнародован на главной странице агентства в разделе "Эксклюзивные интервью".