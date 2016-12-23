Политика

09:47 23.12.2016

Трамп выдвинул кандидатуру Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру директора по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома, сообщает в четверг американский телеканал Си-Эн-Би-Си со ссылкой на переходную команду Трампа.

По ее данным, Д.Трамп также выдвинул ряд своих сторонников - Хоуп Хикс, Джейсона Миллера, Дэна Скавино - на ключевые посты в сфере коммуникации.

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