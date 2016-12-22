Политика

18:15 22.12.2016

Порошенко и новый премьер Италии Джентилони обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества стра

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, в ходе которого собеседники обсудили вопросы взаимодействия в двустороннем формате и в рамках международных структур.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко поздравил П.Джентилони с недавним назначением на должность премьер-министра Италии и выразил надежду на укрепление плодотворного сотрудничества.

"Петр Порошенко отметил важность продолжения твердой поддержки Украины в вопросах восстановления территориальной целостности и суверенитета, а также проведение важных реформ во время следующего председательства Италии в рамках Большой Семерки в течение 2017 года", - говорится в информации.

Стороны договорились о более тесной координации действий по обеспечению выполнения Минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма. "П.Джентилони приветствовал инициативу П.Порошенко о необходимости объявления, начиная с 24 декабря, устойчивого и длительного режима прекращения огня на Донбассе, а также немедленного освобождения всех заложников", - говорится в информации.

П.Джентилони также подтвердил готовность содействовать ускорению выполнения последних процедур со стороны ЕС, связанных с предоставлением безвизового режима гражданам Украины.

Кроме этого, глава правительства Италии высоко оценил роль президента Украины в проведении успешной спецоперации по нахождению украденных из музея Вероны 17 картин итальянских художников и поблагодарил за их возвращение итальянской стороне.

"Президент пригласил главу правительства Италии осуществить визит в Украину в 2017 году, что было с благодарностью принято", - добавили в пресс-службе главы Украинского государства.

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