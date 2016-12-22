Политика

18:11 22.12.2016

Рада отказалась отменить ряд бюджетообразующих законов, что позволяет спикеру подписать госбюджет-2017

Верховная Рада Украины рассмотрела проекты постановлений об отмене ряда бюджетообразующих законов и отказалась их поддержать.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", некоторые народные депутаты, в частности, внефракционный Юрий Левченко, нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев, из фракции Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич зарегистрировали проекты постановлений об отмене законов: № 5130 о новом порядке формирования тарифной сетки, который позволит Кабинету министров Украины установить минимальную заработную плату в Украине на уровне 3200 грн в 2017 году; №5131 о правках в Бюджетный кодекс (об усовершенствовании составления и исполнения бюджетов), №5132 о правках в Налоговый кодекс (об обеспечении сбалансированности бюджетный поступлений в 2017 году), и №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)".

Авторы проектов постановлений об отмене данных законов аргументировали необходимость их отмены тем, что они были приняты с нарушениями регламента. Однако большинство народных депутатов отказались поддержать такую отмену.

После этого, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил: "Это открывает нам путь для подписания бюджетных законов, и самое главное – бюджета на 2017 год".

Спикер отметил, что закон о госбюджете будет подписан в ближайшее время.

ВАЖНОЕ

Порошенко и Меркель подчеркивают важность прекращения огня на Донбассе

Рада одобрила закон об амнистии в 2016 году, предусматривающий амнистию участников АТО, с предложениями президента

Выборы в объединенных громадах выиграли партии, системно работавших на местах

Рада одобрила исключение Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

Нидерланды смогут завершить ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС уже в январе 2017 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и новый премьер Италии Джентилони обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества стра

Кабмин внес в Раду законопроект "о спецконфискации", аналогичный ранее отклоненному нардепами

Украинская дипломатия сплотила солидную международную коалицию в интересах государства – Порошенко

ТКГ по Украине в первом квартале 2017 года соберется в Минске шесть раз

Рада ратифицировала соглашение между Италией и Украиной о разрешении на работу членам семей дипломатов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Pontiac
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА