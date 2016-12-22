Рада отказалась отменить ряд бюджетообразующих законов, что позволяет спикеру подписать госбюджет-2017

Верховная Рада Украины рассмотрела проекты постановлений об отмене ряда бюджетообразующих законов и отказалась их поддержать.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", некоторые народные депутаты, в частности, внефракционный Юрий Левченко, нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Папиев, из фракции Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич зарегистрировали проекты постановлений об отмене законов: № 5130 о новом порядке формирования тарифной сетки, который позволит Кабинету министров Украины установить минимальную заработную плату в Украине на уровне 3200 грн в 2017 году; №5131 о правках в Бюджетный кодекс (об усовершенствовании составления и исполнения бюджетов), №5132 о правках в Налоговый кодекс (об обеспечении сбалансированности бюджетный поступлений в 2017 году), и №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)".

Авторы проектов постановлений об отмене данных законов аргументировали необходимость их отмены тем, что они были приняты с нарушениями регламента. Однако большинство народных депутатов отказались поддержать такую отмену.

После этого, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил: "Это открывает нам путь для подписания бюджетных законов, и самое главное – бюджета на 2017 год".

Спикер отметил, что закон о госбюджете будет подписан в ближайшее время.