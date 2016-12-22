Кабмин внес в Раду законопроект "о спецконфискации", аналогичный ранее отклоненному нардепами

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по механизму взыскания необоснованных активов в пользу государства в порядке гражданского судопроизводства (№5577) зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно обнародованной информации на сайте парламента, документ внес Кабинет министров в четверг.

Согласно законопроекту, правительство предлагает расширить статью 354 Гражданского кодекса (конфискация) нормой о взыскании необоснованных активов в доход государства.

Гражданский процессуальный кодекс Украины предлагается дополнить главой об особенностях искового производства в делах о взыскании необоснованных активов в доход государства до завершения уголовного производства.

Указано, что взыскание осуществляется по решению суда по результатам рассмотрения искового заявления генерального прокурора Украины либо исполняющего обязанности генпрокурора.

Такой конфискации могут подлежать наличные деньги, долговые ценные бумаги, эмитентом которых является государство, государственные деривативы, банковские металлы и драгоценные камни, если их стоимость превышает тысячу размеров минимальной зарплаты (17 грн) и если они размещены в государственных банках Украины или банковских учреждениях, зарегистрированных в иностранных государствах, если компетентные структуры Украины направили запрос в иностранные структуры относительно предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

"Взыскание необоснованных активов в доход государства… не является мерой юридической ответственности и применяется вне зависимости от гарантированных законодательством их собственнику иммунитета или каких-либо других особенностей его правового статуса", - сказано в тексте законопроекта.

Ст. 107 Регламента Верховной Рады гласит, что отклоненный парламентом законопроект или повторяющий его по сути проект закона не могут быть внесены на текущей или следующей за ней внеочередной сессиях Верховной Рады соответствующего созыва.

Как сообщалось, 8 декабря народные депутаты отклонили правительственный законопроект (№5142) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов. Внесенный 22 декабря законопроект является аналогичным отклоненному.