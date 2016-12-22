Украинская дипломатия сплотила солидную международную коалицию в интересах государства – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинских дипломатов за обеспечение поддержки украинского государства на международной арене.

"Отечественная дипломатия решительно выступила на защиту государства и сплотила солидную международную коалицию в интересах Украины. Эта коалиция - наш союзник и на поле боя - как на Донбассе, так и в Крыму. Это наш союзник и на фронте внутренних реформ, которые по своей значимости для суверенитета и целостности государства не уступают борьбе с российским агрессором", - говорится в поздравлении президента по случаю дня работника дипломатической службы Украины.

По словам П.Порошенко, украинская дипломатия из года в год становится "более зрелой, более опытной и более наступательной". Он отметил, что прагматизм и твердость украинской дипломатии продемонстрирована в вопросе Соглашения об ассоциации с ЕС. "Мы разблокировали процесс ее ратификации в ЕС, не уступив ни одной буквы или договоренности в рамках политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом", - сказал П.Порошенко.

Глава государства также поблагодарил участие отечественной дипломатии в разблокировании процесса либерализации ЕС визового режима для украинских граждан. "Выполнив свою часть договоренностей, мы в праве требовательно задаваться вопросом о быстрейшем завершении этого процесса и стороной ЕС. Будем это делать и в дальнейшем", - отметил президент.

"Настойчивыми и последовательными должны быть и в других критических для Украины вопросах: от привлечения агрессора к ответственности в международных судах к энергетической солидарности с Украиной, открытие новых рынков для украинского производителя и привлечения иностранных инвестиций в экономику", - добавил он.

Одним из ключевых заданий для украинской дипломатии в части защиты законных прав и интересов украинцев за рубежом П.Порошенко назвал освобождения политических узников, незаконно удерживаемых российскими властями.

"Желаю нашей дипломатической службе дальнейшего профессионального укрепления и новых достижений на благо Украины, а каждому ее работнику - здоровья, творческого воодушевления и энергии в обеспечении внешнеполитического курса государства", - заявил президент.