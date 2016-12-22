Политика

15:42 22.12.2016

ТКГ по Украине в первом квартале 2017 года соберется в Минске шесть раз

Трехсторонняя контактная группа по Украине возобновит работу в Минске после праздников в середине января, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров.

"Очередная встреча контактной группы запланирована на 16 января", - сказал источник.

Он сообщил, что в общей сложности до конца зимы контактная группа соберется в Минске трижды. "Также запланированы встречи 1 и 15 февраля", - сказал он.

Затем в марте запланированы еще три раунда переговоров: 1, 15 и 29 числа.

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