Выборы в объединенных громадах выиграли партии, системно работавших на местах

Партии "Батькивщина" и "Наш край" смогли наладить последовательную и системную работу в регионах, что сделало их лидерами прошедших в декабре местных выборов в объединенных громадах, отмечает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Результат на выборах означает интеграцию партий на местах и свидетельствует, что "Батькивщина" занимается этим длительное время и системно, как и "Наш край". Он, кстати, отнимает голоса у "Оппозиционного блока". И хотя Оппоблок считает себя электоральным монополистом на востоке Украины, это не так", - сказал В.Карасев на пресс-конференции.

В то же время, политолог обратил внимание на то, что в случае проведения парламентских выборов в 2017 году, данные партии будут представлены в Верховной Раде.

"Досрочные парламентские выборы могут иметь место во второй половине 2017 года. Если новый парламент будет, то будут другие конфигурации. "Наш край" может быть там, а "Батькивщина" может даже увеличить свое присутствие. Это будет другая политическая конфигурация", - отмечает он.

В.Карасев также убежден, что в будущем успех ждет те партии, которые будут вести профессиональную работу не на телевидении, а на местах.

Как сообщал ранее Комитет избирателей Украины, партии "Батькивщина" (104 депутата) и "Наш край" (89 депутатов) победили на выборах в местных громадах 11 декабря. Официальные данные о результатах голосования 18 декабря еще не обнародованы.