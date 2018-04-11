На Львовщине 13 сотрудников завода госпитализированы с корью
13 сотрудников завода ООО "Бадер Украина" госпитализированы в связи со вспышкой кори на предприятии, сообщает Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
По данным центра, вспышку кори на предприятии, размещенном в селе Кожичи Яворовского района зафиксировали 10 апреля. Всего заболели 18 человек.
У всех госпитализированных зафиксирована средняя тяжесть протекания болезни.
На месте проводятся противоэпидемические мероприятия.