На Львовщине 13 сотрудников завода госпитализированы с корью

13 сотрудников завода ООО "Бадер Украина" госпитализированы в связи со вспышкой кори на предприятии, сообщает Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По данным центра, вспышку кори на предприятии, размещенном в селе Кожичи Яворовского района зафиксировали 10 апреля. Всего заболели 18 человек.

У всех госпитализированных зафиксирована средняя тяжесть протекания болезни.

На месте проводятся противоэпидемические мероприятия.