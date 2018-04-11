Медицина

13:27 11.04.2018

На Львовщине 13 сотрудников завода госпитализированы с корью

На Львовщине 13 сотрудников завода госпитализированы с корью

13 сотрудников завода ООО "Бадер Украина" госпитализированы в связи со вспышкой кори на предприятии, сообщает Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По данным центра, вспышку кори на предприятии, размещенном в селе Кожичи Яворовского района зафиксировали 10 апреля. Всего заболели 18 человек.

У всех госпитализированных зафиксирована средняя тяжесть протекания болезни.

На месте проводятся противоэпидемические мероприятия.

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