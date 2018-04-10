Выявленная Гослекслужбой просроченная серия популярного препарата была похищена в 2015 году– производитель

Выявленная Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) в Донецкой области просроченная серия препарата "Но-Х-ша", раствор для инъекций 20 мг/мл по 2 мл в ампуле, производства ЧАО "Лекхим-Харьков" была похищена при транспортировке на экспорт в 2015 году.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в АО "Лекхим" (Киев), комментируя распоряжение Гослекслужбы о запрете оборота одной из серий этого препарата, размещенное на сайте ведомства 4 апреля.

По информации Гослекслужбы, территориальное подразделение ведомства в Донецкой области выявило в обороте данное лекарственное средство с инструкцией по применению для республики Узбекистан и отсутствующим сертификатом качества. Корме того, срок годности данной серии истек в июле 2017 года.

В случае выявления указанного лекарственного средства Гослекслужба обязывает субъектов хозяйствования проинформировать ее территориальные органы и принять меры для утилизации либо уничтожения препарата.

"Серия 170714 "Но-Х-ша" была изготовлена и упакована в июле 2014 года для дальнейшей реализации на рынке Республики Узбекистан. Согласно таможенной декларации, эта серия наряду с другими лекарственными средствами была отгружена и отправлена компанией "Лекхим" по маршруту Харьков (Украина) – РФ – Казахстан – Самарканд (Узбекистан). Транспортное средство, которое транспортировало медикаменты, по информации Харьковской таможни, исчезло и не пересекло пределы таможенной территории", - говорится в ответе "Лекхима" на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают, что о факте исчезновения груза "Лекхим" проинформировал начальника Гослекслужбы в Черкасской области в августе 2015 года.

"Сейчас ведутся следственные действия в отношении похищенного транспортного средства с медикаментами", - сообщает компания.

В "Лекхиме" отмечают, что в настоящее время проблема контрафакта и контрабанды лекарственных средств на украинском фармацевтическом рынке остается актуальной, однако "благодаря своевременным действиям государственных органов по незаконному обороту медикаментов, контрафакт и контрабандная продукция изымается из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения".

"Методом борьбы с незаконной продукцией является лишь постоянный мониторинг рынка со стороны территориальных органов Гослекслужбы и других уполномоченных служб", - подчеркивает производитель.

АО "Лекхим" возглавляет группу компаний, в которую входят ЗАО "Технолог", ЧАО "Лекхим-Харьков".

В настоящее время в продуктовом портфеле компании - более 160 торговых наименований, в частности, средства для пищеварительной, сердечно-сосудистой, респираторной, нервной системы, системы крови и гемопоэза, опорно-двигательные аппараты, противомикробные, дерматологические средства, а также биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные препараты.

Как сообщалось, фармацевтическая компания АО "Лекхим" (Киев) по итогам 2017 года получила 101,7 млн грн чистой прибыли, что на 6% больше по сравнению с 2016 годом.