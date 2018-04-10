Более 305 тыс. украинцев подписали декларации с врачами с начала кампании "Врач для каждой семьи" - Розенко

С начала кампании по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи" декларации подписали более 305 тыс. пациентов, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 10 апреля, уже более 305 тыс. деклараций подписано", - сказал П.Розенко в ходе селекторного совещания по вопросам внедрения медицинской реформы во вторник.

Больше всего деклараций подписано в Закарпатской области (более 27 тыс.), Киеве (более 27 тыс.), Донецкой (20 тыс.), Черновицкой (14 тыс.) и Полтавской областях (14 тыс.). Меньше всего деклараций подписано в Херсонской, Черкасской, Ривненской, Сумской и Черниговской областях (от 100 до 1 тыс. деклараций в каждой области).

Как сообщала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, за пять дней от начала кампании по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи" декларации подписали более 150 тыс. пациентов.

В Украине 2 апреля стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи", которая является первым этапом медицинской реформы.

В мае в ряде городов Украины стартует пилотный проект по внедрению и применению электронного рецепта в медицинских учреждениях.