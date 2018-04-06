Харьковский админсуд признал незаконным отказ Минздрава согласовать назначение начальника Харьковского облздрава
Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск победителя конкурса на должность начальника управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации главного врача Харьковской областной больницы Богдана Федака к Министерству здравоохранения и главе Харьковской облгосадминистрации.
"Признать незаконным отказ Министерства здравоохранения Украины, которым не согласовано назначение Федака Богдана Степановича на должность государственного служащего категории "Б", начальника управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации, изложенный в письме от 3 марта 2018 года... Обязать главу Харьковской областной государственной администрации решить вопрос о назначении Федака Б.С. на должность… с учетом выводов суда", - сказано в определении, оглашенном в пятницу судьей Михаилом Спиридоновым.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Как сообщалось, ранее Минздрав отказался согласовать назначение победителя конкурса Б.Федака начальником управления здравоохранения обладминистрации как "человека с криминальным прошлым".
"Мы получили информацию, что Федак Б.С. привлекался к уголовной ответственности: в 1995 году его арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.165, ст.172 УК Украины (в редакции 1960 года). Суд признал Б.Федака виновным по делу, которое фигурировало в СМИ как "дело детей", и назначил наказание - 2 года 6 месяцев лишения свободы. Верховный Суд Украины подтвердил приговор областного суда, однако вскоре Федак Б.С. был амнистирован. Считаем недопустимым назначение человека с криминальным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не можем согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения 5 марта.
Б.Федак обратился в Харьковский окружной административный суд с иском о признании действий Минздрава незаконными и требованием обязать главу ХОГА назначить его на должность начальника управления.