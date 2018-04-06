Медицина

12:07 06.04.2018

Главврач Харьковской облбольницы опротестовал в суде отказ назначить его главой облуправления здравоохранения

Главврач Харьковской облбольницы опротестовал в суде отказ назначить его главой облуправления здравоохранения

Главный врач Харьковской областной больницы Богдан Федак, кандидатуру которого Министерство здравоохранения Украины отказалось согласовывать на должность главы управления здравоохранения Харьковской облгосадминстрации (ОГА), подал в суд иск к министерству, а также к главе Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, Б.Федак, в частности, требует признать незаконным отказ назначить его на указанную должность.

"Богдан Федак в исковом заявлении утверждает, что министерство нарушило 30-дневный срок для предоставления ответа, хотя Минздрав ответил на полученное 15 января письмо Харьковской ОГА уже 5 февраля, то есть о нарушении сроков речь не идет", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что на его запросы относительно привлечения Б.Федака к уголовной ответственности ведомство получило информацию о том, что данное лицо в 1995 году было арестовано по подозрению в совершении преступления и признано виновным в деле, которое фигурировало в СМИ как "дело детей". Областной суд назначил Б.Федаку наказание в виде лишения свободы два года и шесть месяцев. Верховный суд Украины подтвердил этот приговор, однако вскоре Б.Федак был амнистирован.

Как сообщалось, в начале марта 2018 года Минздрав отказался согласовывать кандидатуру Б.Федака на должность начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации из-за информации об уголовном прошлом указанного кандидата. В феврале Минздрав направил запросы в соответствующие инстанции, чтобы опровергнуть или подтвердить эту информацию.

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