Суд признал за фармкомпанией "Фармак" исключительное право на использование знака "Диазолин"

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал за фармацевтической компанией "Фармак" исключительное право на использование знака для товаров и услуг "Диазолин".

Как сообщается в пресс-релизе, соответствующее решение было принято 20 марта 2018 года.

В компании уточнили, что в 2016 году ООО "Фармат ЛТД." обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском об отмене свидетельств "Фармак" на "Диазолин/ Diazolinum" (№ 7323 от 30 сентября 1996 года), "Диазолин" (№30054 от 17 февраля 2003), и Diazolinum (№ 31171 от 15 апреля 1993).

Свои требования истец обосновывал тем, что указанные торговые марки не соответствовали условиям предоставления правовой охраны. В частности, обозначение "диазолин" было общеупотребляемым для обозначения товаров определенного вида.

Согласно тексту решения Киевского апелляционного хозяйственного суда истцу отказано в удовлетворении иска в связи с истечением исковой давности.

"Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2017 года увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном выражении, чистая прибыль компании выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно Компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

"Фармак" является членом Ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).