Медицина

10:58 06.04.2018

Суд признал за фармкомпанией "Фармак" исключительное право на использование знака "Диазолин"

Суд признал за фармкомпанией "Фармак" исключительное право на использование знака "Диазолин"

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал за фармацевтической компанией "Фармак" исключительное право на использование знака для товаров и услуг "Диазолин".

Как сообщается в пресс-релизе, соответствующее решение было принято 20 марта 2018 года.

В компании уточнили, что в 2016 году ООО "Фармат ЛТД." обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском об отмене свидетельств "Фармак" на "Диазолин/ Diazolinum" (№ 7323 от 30 сентября 1996 года), "Диазолин" (№30054 от 17 февраля 2003), и Diazolinum (№ 31171 от 15 апреля 1993).

Свои требования истец обосновывал тем, что указанные торговые марки не соответствовали условиям предоставления правовой охраны. В частности, обозначение "диазолин" было общеупотребляемым для обозначения товаров определенного вида.

Согласно тексту решения Киевского апелляционного хозяйственного суда истцу отказано в удовлетворении иска в связи с истечением исковой давности.

"Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2017 года увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном выражении, чистая прибыль компании выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно Компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

"Фармак" является членом Ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

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