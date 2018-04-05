Медицина

12:01 05.04.2018

Функции администрирования и развития eHealth будут переданы ГП "Электронное здоровье" до лета

Функции администрирования и развития eHealth будут переданы ГП "Электронное здоровье" до лета

Функции администрирования и дальнейшего развития электронной системы здравоохранения eHealth будут переданы ГП "Электронное здоровье" к началу лета, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ближайшее время система будет обрабатывать нечувствительные персональные данные – паспортные данные, индивидуальный налоговый номер, адрес проживания. Медицинские данные и другая чувствительная информация в системе пока отсутствует.

В сообщении отмечено, что центральная база данных eHealth имеет комплексную систему защиты информации и соответствует международным стандартам защиты данных (КСЗИ).

"Поскольку система активно строится, создаются новые модули, электронная система здравоохранения в ближайшее время будет работать с КСЗИ в режиме исследовательской эксплуатации", - отмечается в сообщении.

В процессе внедрения системы ее основной пользователь – Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) наработает организационные мероприятия по защите информации, после чего будет проведена государственная экспертиза КСЗИ. Данные мероприятия планируется провести на протяжении следующих шести месяцев.

В Минздраве также отметили, что дальнейшее финансирование разработки будет осуществляться за счет средств международных доноров – правительства США, Канады, Британии, Глобального фонда, Всемирного банка.

Как сообщалось, проектный офис (на базе общественных организаций Transparency International Ukraine, а также Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ), который занимался разработкой MVP (minimum viable product, минимальный жизнеспособный продукт) электронной системы здравоохранения eHealth в начале февраля 2018 года передал систему министерству, которое в настоящее время занимается ее доработкой и внедрением

В марте победителем конкурса на должность генерального директора государственного предприятия "Электронное здоровье", которое будет заниматься дальнейшим внедрением системы, стал Денис Мацуй.

Кроме того, министерство в марте разработало и обнародовало для общественного обсуждения порядок, определяющий механизм функционирования электронной системы здравоохранения eHealth.

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