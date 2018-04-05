Медицина

10:05 05.04.2018

В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии

В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии

В связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки в ряде штатов Бразилии Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам, которые направляются в эту южноамериканскую страну заблаговременно осуществлять превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения.

В обнародованном в среду на сайте МИД Украины сообщении отмечается, что превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения желтой лихорадкой стоит предпринять украинцам, которые намерены посетить штаты Рио-де-Жанейро, Сан Пауло, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара.

По состоянию на 2 апреля требование по обязательному наличию прививки против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго) отсутствуют, однако Всемирная организация здравоохранения проводит активную работу по информированию туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки.

"Не подлежат вакцинации дети до 9 месяцев, беременные женщины; лица с тяжелыми формами аллергии на белок, лица с иммунодефицитом. Граждане Украины, которые уже находятся в Федеративной Республике Бразилия, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны. В случае выявления заболевания, рекомендуем гражданам Украины немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине продолжает спадать – Минздрав

Минздрав работает над решением проблем по реимбурсации, возникающие в начале бюджетного года

Минздрав распорядился уволить ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной

В Одесской области младенец скончался от "свиного" гриппа

С начала года в Украине корью заболели почти 8,5тыс. человек – Минздрав

Минздрав перенес отчет ректора НМУ Амосовой на следующую неделю из-за ее болезни

ГЭЦ Минздрава с 23 апреля повысит стоимость экспертизы материалов лексредств

Новая программа противодействия туберкулезу может быть утверждена правительством в апреле

Минздрав Украины разработал порядок функционирования системы eHealth

ПОСЛЕДНЕЕ

Пилот по внедрению электронного рецепта стартует в некоторых городах Украины в мае

Доступ к программе реимбурсации в селах можно улучшить за счет президентской инициативы по поддержке сельской медицины

Супрун считает решение комитета Рады по ее отставке подтверждением правильности проводимых реформ

Минздрав намерен изменить механизм финансирования гемодиализа

Институт рака заявляет об отсутствии нарушений при закупке услуг по автоматизации

Профильный комитет рады поддержал прошлогодний проект постановления об увольнении Супрун

Пять украинских военных отправятся на лечение в Бельгию - Минобороны

Для популяризации аюрведических препаратов нужно определиться с их статусом - эксперты

Индийские фармкомпании прогнозируют рост продаж в Украине до 30% в 2018г

Во Львове отложили начало подписания деклараций с врачами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА