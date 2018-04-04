Медицина

15:59 04.04.2018

Минздрав работает над решением проблем по реимбурсации, возникающие в начале бюджетного года

Минздрав работает над решением проблем по реимбурсации, возникающие в начале бюджетного года

Министерство здравоохранения Украины работает над решением проблем с реализацией программы реимбурсации, которые возникают в начале бюджетного года, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык на брифинге в среду.

"Сейчас мы ведем работу по усовершенствованию бюджетного законодательства по части беспрерывности финансирования программы", – сказал он.

При этом Р.Илык сообщил о планах привлечь к программе реимбурсации лекарственные средства по другим заболеваниям (из государственных программ), которые пациенты используют при амбулаторном лечении.

В то же время он подчеркнул: первоочередной задачей является улучшение доступа к реимбурсации.

Комментируя проблему доступа к программе в сельской местности, замминистра отметил, что в настоящее время нормативно-правовыми актами для фельдшеров предусмотрена возможность выписывать рецепты. В некоторых случаях там, где отсутствуют аптечные учреждения, врачи и фельдшеры сами предоставляют препараты пациентам.

Р.Илык призвал органы местного самоуправления дополнительно мотивировать медработников за дополнительную работу.

Комментируя данные о снижении количества вызовов скорой медицинской помощи, связанных с заболеваниями (из перечня программы реимбурсации), он отметил, что один вызов "скорой" обходится в 600 грн.

"Если снизится показатель вызовов более чем на 17 тыс., то в результате получим экономию более 10,5 млн грн. При этом мы не говорим о госпитализации и расходах, которые осуществляются при лечении этого больного в стационаре", - сказал замминистра.

Программа реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. В настоящее время действует третья редакция перечня препаратов, стоимость которых подлежит возмещению,утвержденная в начале февраля 2018 года. Редакция содержит 239 препаратов, 48 производителей, 18 из них – отечественные. При этом в полном объеме возмещается стоимость 47 возмещается в полном объеме.

Как сообщалось, в январе Министерство здравоохранения заявило о приостановлении в большинстве областей реализации программы "Доступные лекарства" из-за несвоевременного распределения местной властью перечисленных средств. Области использовали 10% от выделенного на январь объема финансирования, предназначенного на программу. К концу месяца работа программы была возобновлена.

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