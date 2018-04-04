Медицина

12:37 04.04.2018

Пилот по внедрению электронного рецепта стартует в некоторых городах Украины в мае

Пилот по внедрению электронного рецепта стартует в некоторых городах Украины в мае

В мае в ряде городов Украины стартует пилотный проект по внедрению и применению электронного рецепта в медицинских учреждениях, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на заседании Кабмина в среду.

Речь идет, в частности, о Виннице, Днепре, Ивано-Франковске и Бахмуте (Донецкая обл.).

"Мы рассчитываем, что к концу года по всей стране уже будет работать электронный рецепт", – сказала и.о. министра здравоохранения.

Подбивая итоги действия программы "Доступные лекарства", которая стартовала в Украине в апреле 2017 года, У.Супрун отметила, что количество вызовов скорой помощи, связанных с подозрением на инсульт или инфаркт сократилось на 4%, бронхиальной астмы - на 6%. Кроме того, увеличилось количество пациентов с нормальным уровнем сахара в крови при сахарном диабете ІІ типа.

В настоящее время в программе принимает участие 7,138 аптечных учреждений – каждая третья аптека в Украине. С начала программы было выписано рецептов на препараты по сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету ІІ типа, а также бронхиальной астме на общую сумму в 708 млн грн.

"Точно также, как мы это сделали с программой "Доступные лекарства", мы ожидаем, что мы преодолеем те сложности, которые сегодня есть в начале кампании "Врач для каждой семьи". "Доступные лекарства" сработали, точно также сработают изменения на первичном уровне медпомощи", - сказала она.

Программа возмещения стоимости лекарств при сердечно-сосудистых заболеваниях, бронхиальной астме и сахарном диабете ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. Из госбюджета Украины на 2018 год выделено 1 млрд грн на финансирование программы реимбурсации.

В настоящее время реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, содержит 239 препаратов 48 производителей, 18 из них – отечественные.

Как сообщалось, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи", которая является первым этапом медицинской реформы.

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Интерфакс-Украина
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