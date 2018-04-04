Медицина

12:10 04.04.2018

Доступ к программе реимбурсации в селах можно улучшить за счет президентской инициативы по поддержке сельской медицины

Доступ к программе реимбурсации в селах можно улучшить за счет президентской инициативы по поддержке сельской медицины

Президентскую инициативу по поддержке медицины в сельской местности можно использовать для улучшения доступа граждан, проживающих в селах, к программе "Доступные лекарства", заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня организационно возможно использовать президентскую инициативу по сельской медицине - выйти на базовый уровень и создать условия, чтобы каждый украинский гражданин в селе, небольшом населенном пункте имел бы доступ к аптеке, которая будет обеспечивать лекарствами", - сказал премьер-министр на заседании Кабмина в среду.

Также он акцентировал внимание на роли местной власти в улучшении доступа жителей сельской местности к программе реимбурсации.

"Если говорить о том, кто должен решить эту проблему, то тут не обойтись без местной власти", – сказал он.

В.Гройсман также уточнил, что в настоящее время программой "Доступные лекарства" пользуются около 8 млн украинских граждан.

"По данным экспертов, количество вызовов скорой помощи для хронических больных уменьшилось на 5-7% в соответствии с теми или иными заболеваниями", - сообщил он.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко акцентировал внимание на необходимости улучшения доступа жителей сельской местности к указанной программе.

Программа возмещения стоимости лекарств при сердечно-сосудистых заболеваниях, бронхиальной астме и сахарном диабете ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. Из госбюджета Украины на 2018 год выделено 1 млрд грн на финансирование программы реимбурсации.

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Интерфакс-Украина
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