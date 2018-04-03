Медицина

18:52 03.04.2018

Институт рака заявляет об отсутствии нарушений при закупке услуг по автоматизации

Институт рака заявляет об отсутствии нарушений при закупке услуг по автоматизации

Национальный институт рака (НИР, Киев) заявляет об отсутствии нарушений законодательства при осуществлении закупок товаров и услуг для реализации программы по автоматизации медучреждения в рамках государственного инвестиционного проекта.

Согласно сообщению, обнародованному на сайте НИР, для реализации программы компьютеры и периферийное компьютерное оборудование были закуплены через систему ProZorro по процедуре открытых торгов на общую сумму в 7 млн грн.

"В целом проведено 10 процедур закупок (в том числе по лотам) на приобретение указанного оборудования. Все договоры и информация по проектам были обнародованы на Prozorro",– отмечается в сообщении.

В то же время в системе Prozorro содержится информация о шести тендерных процедурах, а также о подписании шести договоров по закупке товаров и услуг на сумму до 200 тыс. грн, что не требует проведения открытых торгов.

"Тот факт, что Институтом рака были подписаны договора на сумму до 200 тыс. грн, не доказывает факт несоблюдения законности процедуры закупки товаров в 2017 году", - подчеркнули в медучреждении.

Как сообщалось, Центр противодействия коррупции заявил, что НИР в конце 2017 года осуществил закупку товаров и услуг на 10 млн грн в обход системы ProZorro у связанных между собой компаний.

Агентство "Интерфакс-Украина" по-прежнему ожидает комментарий от НИР.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин внес изменения в постановление о международных закупках лексредств

Гройсман поручил МЭРТ и Минфину решить вопрос с финансированием ремонта корпуса Нацинститута рака

В системе ProZorro в 2017 г. было проведено 31 тыс. закупок лекарственных средств

Областные медучреждения закупают онкопрепараты в четыре раза дороже международных организаций

ПРООН будет осуществлять закупки лексредств для Украины по долгосрочным договорам

ПРООН проведет для областей семинары по осуществлению закупок лексредств и медоборудования

"Рамочные соглашения" не будут эффективным инструментом при закупках лекарств национальным закупочным агентством

Минздрав предлагает отсрочить до 2018г бюджетные закупки только включенных в Нацперечень лекарств

Закупки лекарств клиниками осуществляются в рамках задекларированных цен и правового поля

Суд обязал АМКУ повторно рассмотреть жалобу "Поколения" о нарушении процедуры закупок лечебного питания для больных фенилкетонурией

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет рады поддержал прошлогодний проект постановления об увольнении Супрун

Пять украинских военных отправятся на лечение в Бельгию - Минобороны

Для популяризации аюрведических препаратов нужно определиться с их статусом - эксперты

Индийские фармкомпании прогнозируют рост продаж в Украине до 30% в 2018г

Во Львове отложили начало подписания деклараций с врачами

В Украине новая вспышка кори: на Закарпатье зафиксировано 94 случая заболевания

Более 1,3 тыс. столичных врачей готовы к подписанию деклараций в рамках медреформы

Минздрав распорядился уволить ректора НМУ им. Богомольца Амосову

Cтартует первый этап медреформы – кампания по выбору врача первичной медпомощи

Супрун указала в е-декларации за 2017 год 357 тыс. грн доходов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА